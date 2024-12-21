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Нацбанк визначив режим роботи банківської системи на новорічні свята

16:48, 21 грудня 2024
У НБУ розповіли, як працюватимуть СЕП та банки на новорічні свята.
Нацбанк визначив режим роботи банківської системи на новорічні свята
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Національний банк України затвердив регламент роботи системи електронних платежів (СЕП) та порядок роботи банківської системи в період завершення 2024 року та на початку 2025 року.

«У цей період, як і впродовж всього 2024 року, СЕП працюватиме в цілодобовому режимі 24/7.

Водночас Національний банк врахував звернення Державної казначейської служби України про встановлення обмеження на роботу в СЕП для цієї установи у зв’язку із завершенням звітного року», - зазначили там.

Так, 30 грудня 2024 року СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7.

«Валютний ринок України, депозитарій НБУ та Національний банк під час здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи, а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі», - вказують у НБУ.

Водночас у Нацбанку зауважують, що платежі в іноземній валюті від Державної казначейської служби України через Національний банк та АТ «Укрексімбанк» проводяться до 13:00, а розрахунки за платежами з погашення та обслуговування державного боргу між Державною казначейською службою України та Національним банком в національній валюті проводяться до 16:00.

«31 грудня 2024 року та 01 січня 2025 року СЕП продовжує працювати у штатному режимі 24/7, водночас через СЕП не приймаються платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Державної казначейської служби України. Банківська система, а також валютний ринок України, депозитарій НБУ, а також інші системи Національного банку працюють у звичайному режимі», - повідомляють у Нацбанку.

Крім того, наголошують у НБУ, у цей період банки зобов’язані заздалегідь підкріпити свої каси та банкомати готівкою різних номіналів для належного обслуговування клієнтів.

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Нацбанк Новий рік свято банк

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