Площа потенційно замінованих територій України зменшилась на 17 тисяч квадратних км за рік

Протягом 2024 року було обстежено 3 152,52 км², з яких розміновано понад 2 500 км².

Площа територій України, які можуть бути потенційно забрудненими вибухонебезпечними залишками війни, зменшилася у 2024 році на 17 000 км² та на сьогодні становить 139 000 км². Про це повідомили у Міноборони за результатами засідання Національного органу з питань протимінної діяльності під головуванням першого заступника міністра оборони України, першого заступника голови Національного органу з питань протимінної діяльності генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.

Так, зазначається, що протягом 2024 року було обстежено 3 152,52 км², з яких розміновано понад 2 500 км².

Крім того, за результатами реалізації Плану виконання заходів з гуманітарного розмінування деокупованих територій України у 2024 році нетехнічне обстеження проведено у 165 громадах в межах 7 областей, що перевищило заплановане майже в 3 рази. При цьому було ідентифіковано 2 291 ділянку імовірно чи фактично забруднених територій загальною площею 302,9 км².

Зазначимо, що в Україні триває робота над створенням Реєстру територій, забруднених/імовірно забруднених вибухонебезпечними предметами та впроваджуються інноваційні рішення для ефективного розмінування територій.

Раніше Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що над розмінуванням в Україні зараз працюють майже 70 операторів протимінної діяльності, понад 4 тис. саперів, більше 150 одиниць техніки.

За його словами, у перший рік повномасштабної війни потенційно замінованими вважалися 174 тис. квадратних кілометрів української території, а завдяки солідарності партнерів та внутрішнім ресурсам вдалося повернути в експлуатацію майже 35,5 тис. квадратних кілометрів української землі.

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