Площадь потенциально заминированных территорий Украины уменьшилась на 17 тысяч квадратных км за год

В течение 2024 года было обследовано 3152,52 км², из которых разминировано более 2500 км².

Площадь территорий Украины, которые могут быть потенциально загрязненными взрывоопасными остатками войны, уменьшилась в 2024 году на 17 000 км² и сегодня составляет 139 000 км². Об этом сообщили в Минобороны по результатам заседания Национального органа по противоминной деятельности под председательством первого заместителя министра обороны Украины, первого заместителя председателя Национального органа по вопросам противоминной деятельности генерал-лейтенанта Ивана Гаврилюка.

Так, отмечается, что в течение 2024 года было обследовано 3152,52 км², из которых разминировано более 2500 км².

Кроме того, по результатам реализации Плана выполнения мероприятий по гуманитарному разминированию деоккупированных территорий Украины в 2024 году нетехническое обследование проведено в 165 общинах в пределах 7 областей, что превысило запланированное почти в 3 раза. При этом было идентифицировано 2291 участок вероятно или фактически загрязненных территорий общей площадью 302,9 км².

Отметим, что в Украине идет работа над созданием Реестра территорий, загрязненных/вероятно загрязненных взрывоопасными предметами и внедряются инновационные решения для эффективного разминирования территорий.

Раньше Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что над разминированием в Украине сейчас работают около 70 операторов противоминной деятельности, более 4 тыс. саперов, более 150 единиц техники.

По его словам, в первый год полномасштабной войны потенциально заминированными считалось 174 тыс. квадратных километров украинской территории, а благодаря солидарности партнеров и внутренним ресурсам удалось вернуть в эксплуатацию почти 35,5 тыс. квадратных километров украинской земли.

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