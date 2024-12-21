Исполнение обязанностей Главы Украинского института нацпамяти возложили на Юлию Гнатюк

Кабмин назначил временную главу Украинского института нацпамяти.

Во время заседания Кабинет Министров Украины в субботу, 21 декабря, временно возложил исполнение обязанностей Главы Украинского института национальной памяти на Гнатюк Юлию Сергеевну.

Об этом сообщил постоянный представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кроме того, Кабмин согласовал назначение Стельмащука Олега Станиславовича первым заместителем председателя Волынской областной государственной администрации.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, которыми утвердил назначение новых послов в разных государствах.

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