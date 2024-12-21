Недоступность отдельных госреестров определенным образом влияет на открытие счетов в банках и выдачу кредитов – НБУ

Для банковской системы готовится письмо с разъяснениями.

Отсутствие доступа к отдельным государственным реестрам вследствие российской кибератаки определенным образом влияет на открытие новых счетов и выдачу кредитов. Как пишет Интерфакс-Украина, об этом сообщил Национальный банк Украины.

«На работу Национального банка эта кибератака не повлияла. Все информационные системы Национального банка работали и продолжают работать в штатном режиме. В то же время, недоступность отдельных государственных реестров определенным образом влияет на работу банков, в частности на открытие ими новых счетов и выдачу новых кредитов», - проинформировал регулятор.

Нацбанк напомнил, что в начале широкомасштабного вторжения госреестры также были недоступны, в связи с чем НБУ предоставлял банковской системе разъяснения о порядке открытия счетов в таких условиях, руководствуясь которыми банковская система работала до середины июня 2022 года.

«Сейчас готовится аналогичное письмо для банковской системы», - отметили там.

Вместе с тем, Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

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