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Недоступність окремих держреєстрів певним чином впливає на відкриття рахунків у банках та видачу кредитів – НБУ

15:32, 21 грудня 2024
Для банківської системи готується лист з роз'ясненнями.
Недоступність окремих держреєстрів певним чином впливає на відкриття рахунків у банках та видачу кредитів – НБУ
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Відсутність доступу до окремих державних реєстрів внаслідок російської кібератаки певним чином пливає на відкриття нових рахунків та на видачу кредитів. Як пише Інтерфакс-Україна, про це повідомив Національний банк України.

«На роботу Національного банку ця кібератака не вплинула. Усі інформаційні системи Національного банку працювали і продовжують працювати в штатному режимі. Водночас недоступність окремих державних реєстрів певним чином впливає на роботу банків, зокрема на відкриття ними нових рахунків і видачу нових кредитів», - поінформував регулятор.

Нацбанк нагадав, що на початку широкомасштабного вторгнення держреєстри також були недоступні, у зв'язку з чим НБУ надавав банківській системі роз'яснення щодо порядку відкриття рахунків у таких умовах, керуючись якими банківська система працювала до середини червня 2022 року.

«Зараз готується аналогічний лист для банківської системи», - зазначили там.

Разом з тим, Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

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НБУ кредит хакер банк

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