Президент Украины назначил новых послов в шести странах

В Венгрию, Словению, Конго, Филиппины, Руанду и Литву отправятся новые послы Украины.

Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, которыми утвердил назначение новых послов в разных государствах.

В частности, в соответствии с указами:

Вячеслав Яцюк назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Руанда (Указ №873/2024).

Юлия Федив стала Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Филиппины (Указ №874/2024).

Ольга Никитченко возглавила украинское посольство в Литовской Республике (Указ №875/2024).

Федор Шандор назначен послом Украины в Венгрии (Указ №876/2024).

Петр Бешта занял должность посла Украины в Республике Словения (Указ №877/2024).

Василий Гамянин стал послом Украины в Демократической Республике Конго (Указ №878/2024).

Ранее Президент подписал указы об увольнении украинских послов в шести странах.

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