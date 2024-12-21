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Володимир Зеленський звільнив Павла Рябікіна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в КНР

12:28, 21 грудня 2024
Павло Рябікін обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в КНР з 2023 року.
Володимир Зеленський звільнив Павла Рябікіна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в КНР
Фото: 24 Канал
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Президент України Володимир Зеленський підписав указ №868/2024, яким звільнив Павла Рябікіна з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Китайській Народній Республіці.

Павло Рябікін – український політик і дипломат, який обіймав цю посаду з 2023 року. Раніше він працював Міністром з питань стратегічних галузей промисловості (2021-2023) та головою Державної митної служби (2020-2021). Також Рябікін має досвід роботи на посаді Надзвичайного і Повноважного Посла України в Данії в 2009-2010 роках.

Протягом своєї кар'єри він займав важливі державні та дипломатичні посади, зокрема був народним депутатом України в 2000-2005 роках і працював у сфері транспорту, зокрема як заступник Міністра транспорту та зв'язку. Відомий своєю діяльністю на посаді генерального директора Міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Зазначимо, Президент звільнив українських послів у шести країнах. Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента.

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звільнення Володимир Зеленський

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