Володимир Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посади Постійного представника України при ООН

Сергій Кислиця займав посаду Постійного представника України при ООН з 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №870/2024 про звільнення Сергія Кислиці з посад Постійного представника України при ООН, а також Надзвичайного і Повноважного Посла України в Співдружності Багамських Островів та в Республіці Тринідад і Тобаго.

Сергій Кислиця – дипломат і політичний діяч, обіймав пост Постійного представника України при ООН з 2020 року. До цього з березня 2014 до 5 лютого 2020 року він працював заступником Міністра закордонних справ України, а також займав важливі дипломатичні посади, зокрема в США, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та інших країнах. Окрім того, він очолював Національну комісію України у справах ЮНЕСКО та мав вагомий вплив на міжнародні питання, зокрема з прав людини та рівності жінок і чоловіків.

Зазначимо, Президент звільнив українських послів у шести країнах. Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента.

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