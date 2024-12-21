Владимир Зеленский уволил Сергея Кислицу с должности Постоянного представителя Украины при ООН

Сергей Кислица занимал должность Постоянного представителя Украины при ООН с 2020 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №870/2024 об увольнении Сергея Кислицы с должностей Постоянного представителя Украины при ООН, а также Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Содружестве Багамских Островов и в Республике Тринидад и Тобаго.

Сергей Кислица - дипломат и политический деятель, занимал пост Постоянного представителя Украины при ООН с 2020 года. До этого с марта 2014 до 5 февраля 2020 года он работал заместителем Министра иностранных дел Украины, а также занимал важные дипломатические должности, в частности в США, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и других странах. Кроме того, он возглавлял Национальную комиссию Украины по делам ЮНЕСКО и имел весомое влияние на международные вопросы, в частности по правам человека и равенства женщин и мужчин.

Отметим, Президент уволил украинских послов в шести странах. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

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