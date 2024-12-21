Практика судов
  1. В Украине

Владимир Зеленский уволил Сергея Кислицу с должности Постоянного представителя Украины при ООН

12:18, 21 декабря 2024
Сергей Кислица занимал должность Постоянного представителя Украины при ООН с 2020 года.
Владимир Зеленский уволил Сергея Кислицу с должности Постоянного представителя Украины при ООН
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №870/2024 об увольнении Сергея Кислицы с должностей Постоянного представителя Украины при ООН, а также Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Содружестве Багамских Островов и в Республике Тринидад и Тобаго.

Сергей Кислица - дипломат и политический деятель, занимал пост Постоянного представителя Украины при ООН с 2020 года. До этого с марта 2014 до 5 февраля 2020 года он работал заместителем Министра иностранных дел Украины, а также занимал важные дипломатические должности, в частности в США, Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и других странах. Кроме того, он возглавлял Национальную комиссию Украины по делам ЮНЕСКО и имел весомое влияние на международные вопросы, в частности по правам человека и равенства женщин и мужчин.

Отметим, Президент уволил украинских послов в шести странах. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

увольнение ООН Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Не больше, чем на передовой – Верховная Рада рассмотрит законопроект об ограничении 100 тысячами грн зарплаты членам наблюдательных советов, судьям и депутатам

Судьям, членам Высшего совета правосудия и ВККС, членам правительства и наблюдательных советов, депутатам предлагается платить не больше, чем военнослужащим на передовой.

За законопроект о доплатах судьям местных судов в 2024 году Верховная Рада уже не проголосует – народный депутат

Причина – отсутствие политической воли и нежелание глав парламентских фракций выделять судьям дополнительные деньги, поскольку это вызовет критику у их избирателей.

Прокурору припомнили ДТП с пострадавшим – кандидату отказали во внесении представления о назначении на должность судьи

События прошлого не позволили кандидату на должность судьи получить судейскую мантию.

Иностранцы из определенных стран смогут обрести украинское гражданство по упрощенной процедуре – парламент одобрил законопроект

В отличие от предыдущего законопроекта Президента 10425 о множественном гражданстве, где были четко указано, иностранцы из каких стран имеют право обретать гражданство Украины в упрощенном порядке, одобренный парламентом за основу законопроект 11469 предусматривает поручение правительству определить перечень в дополнительном законопроекте.

КСУ признал неконституционной норму об увольнении прокурора в случае реорганизации органа прокуратуры или сокращения штата

Конституционный Суд признал неконституционной норму, согласно которой прокурор увольняется с должности в случае ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, где прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду