Владимир Зеленский уволил украинских послов в Литве, Японии, Индонезии и других странах

Президент Украины подписал указы об увольнении послов

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов, которые касаются увольнения украинских послов в разных странах.

В частности, в соответствии с Указами Президента Украины, были уволены:

Павел Рябикин с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Китайской Народной Республике (Указ №868/2024);

Сергей Корсунский с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Японии (Указ №866/2024);

Петр Бешта с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Литовской Республике (Указ №865/2024);

Андрей Таран с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Словения (Указ №864/2024);

Андрей Праведник с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Руанда (Указ №863/2024);

Василий Гамянина с должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Индонезия и Представителя Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Указ №867/2024).

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