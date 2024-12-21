Виконання обов'язків Голови Українського інституту нацпам’яті поклали на Юлію Гнатюк

Кабмін призначив тимчасову очільницю Українського інституту нацпам’яті.

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Під засідання Кабінет Міністрів України у суботу, 21 грудня, тимчасово поклав виконання обов’язків Голови Українського інституту національної пам’яті на Гнатюк Юлію Сергіївну.

Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Окрім того, Кабмін погодив призначення Стельмащука Олега Станіславовича першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, якими затвердив призначення нових послів у різних державах.

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