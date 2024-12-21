Нацбанк определил режим работы банковской системы на новогодние праздники

В НБУ рассказали, как будут работать СЭП и банки на новогодние праздники.

Национальный банк Украины утвердил регламент работы системы электронных платежей (СЭП) и порядок работы банковской системы в период завершения 2024 и в начале 2025 года.

«В этот период, как и в течение всего 2024 года, СЭП будет работать в круглосуточном режиме 24/7.

В то же время, Национальный банк учел обращение Государственной казначейской службы Украины об установлении ограничения на работу в СЭП для этого учреждения в связи с завершением отчетного года», - отметили там.

Так, 30 декабря 2024 года СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7.

«Валютный рынок Украины, депозитарий НБУ и Национальный банк при осуществлении депозитарной деятельности депозитарного учреждения, а также другие системы Национального банка работают в обычном режиме», - указывают в НБУ.

В то же время, в Нацбанке отмечают, что платежи в иностранной валюте от Государственной казначейской службы Украины через Национальный банк и АО «Укрэксимбанк» проводятся до 13:00, а расчеты по платежам по погашению и обслуживанию государственного долга между Государственной казначейской службой Украины и Национальным банком в национальной валюте проводятся до 16:00.

«31 декабря 2024 и 01 января 2025 СЭП продолжает работать в штатном режиме 24/7, в то же время через СЭП не принимаются платежные и информационные сообщения от и на адрес Государственной казначейской службы Украины. Банковская система, а также валютный рынок Украины, депозитарий НБУ, а также другие системы Национального банка работают в обычном режиме», – сообщают в Нацбанке.

Кроме того, отмечают в НБУ, в этот период банки обязаны заранее подкрепить свои кассы и банкоматы наличными деньгами разных номиналов для надлежащего обслуживания клиентов.

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