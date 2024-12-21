Як отримати інформацію про арешт рахунків – роз'яснення від Мін’юсту

Мін’юст відповів на запитання щодо арешту рахунків та виконавчих проваджень.

Фото: news.dtkt.ua

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Міністерство юстиції України підготувало відповіді на найпоширеніші запитання громадян, які звертаються до системи безоплатної правової допомоги (БПД). Основна увага зосереджена на питаннях арешту банківських рахунків, функціонуванні виконавчих проваджень та доступі до інформації.

Як дізнатися про арешт рахунку без онлайн-доступу?

Громадяни можуть отримати інформацію про арешт рахунку у банківській установі, де відкрито рахунок, або у відділі державної виконавчої служби (ДВС), чи у приватного виконавця, на виконанні якого перебуває відповідне провадження.

Що робити для зняття арешту з рахунку, якщо реєстри не працюють?

У разі сплати повної суми заборгованості виконавець видає паперову постанову про зняття арешту. Ця постанова передається до банку для припинення блокування коштів.

Чи можна подати документи для відкриття виконавчого провадження?

Так, документи можна подавати. Проте наразі відкриваються лише ті провадження, які підлягають негайному виконанню. Інші виконавчі документи будуть розглянуті після відновлення роботи реєстрів.

Мін’юст наголошує, що питання функціонування виконавчої системи залишаються актуальними, і громадянам радять звертатися за консультаціями до фахівців системи БПД.

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