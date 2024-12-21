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Колишня королівська родина Греції визнала республіку та подала заяву на громадянство

20:19, 21 грудня 2024
Екс-монархи Греції відмовилися від титулів і подали заявки на грецьке громадянство.
Колишня королівська родина Греції визнала республіку та подала заяву на громадянство
Фото: The Guardian
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Члени колишньої королівської родини Греції офіційно визнали республіканську систему правління країни та подали заяву на отримання грецького громадянства. Про це повідомляє The Guardian.

У 1994 році покійного короля Костянтина II та його сім’ю позбавили грецького громадянства через суперечку з урядом щодо колишньої королівської власності та відмову від претензій на престол.

Наразі члени родини підписали заяву про визнання республіканського уряду та обрали нове прізвище — Де Грес, що означає «Греція» французькою. Проте цей крок викликав обурення серед лівих політиків. У Соціалістичній партії заявили, що вибір такого прізвища може створити плутанину, попри відмову родини від титулів і претензій.

За даними ЗМІ, десять осіб з колишньої королівської родини, зокрема п’ятеро дітей Костянтина II — Алексія, Павлос, Ніколаос, Теодор і Філіппос, а також п’ятеро його онуків, подали заявки на громадянство.

Грецька монархія була офіційно скасована на референдумі у 1974 році, коли більшість громадян підтримали республіканську конституцію після падіння військової диктатури. Родина десятиліттями жила у вигнанні, а Костянтин повернувся до країни лише у 2004 році як приватна особа.

Офіційне рішення про надання громадянства має бути опубліковане в урядовому бюлетені, після чого родина зможе подати документи на отримання грецьких паспортів.

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громадянство Греція

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