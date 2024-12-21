Появились спутниковые снимки пляжей россии после аварии нефтяных танкеров

В результате аварии нефтяных танкеров загрязнено более 50 км.

В результате аварии нефтяных танкеров возле Крыма пляжи в России подверглись значительному загрязнению. Спутниковые снимки, обнародованные «Радио Свобода», демонстрируют масштабы экологической катастрофы.

На изображениях, сделанных в январе 2024 года и 20 декабря 2024 года, четко видны пятна мазута на пляжах Анапы и Витязево, а также мешки, в которых собирают нефтяные отходы. В то же время, по данным издания, мазут проникает через пластиковые мешки обратно в песок из-за того, что не успевают вывозить собранные остатки нефтепродуктов.

После аварии двух танкеров в Керченском проливе, площадь загрязнения мазутом на Кубани увеличилась до 54 километров, что существенно повлияло на экологию и туристическую привлекательность региона.

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