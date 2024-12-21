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Мін'юст створив для звернень громадян тимчасові електронні адреси після атаки на держреєстри

19:07, 21 грудня 2024
Заяви, звернення, пропозиції чи скарги можна надіслати на електронні адреси.
Мін'юст створив для звернень громадян тимчасові електронні адреси після атаки на держреєстри
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Міністерство юстиції України у зв’язку з масштабною кібератакою росіян на мережеву інфраструктуру Національних інформаційних систем створило тимчасові електронні адреси, на які можна надсилати документи та звернення.

Електронні адреси для прийому документів Міністерством юстиції України наступні:

Через ці адреси можна надіслати заяви, звернення, пропозиції чи скарги, а також отримати відповідь в електронному форматі.

У Мін’юсті зазначають, що всі листи, що надходитимуть на зазначені скриньки, будуть реєструватися в СЕД Аскод.

Нагадаємо, що Кабмін зупинив строки адмінпровадження до відновлення доступу до держреєстрів.

Разом з тим, очільниця Мін’юсту Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

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