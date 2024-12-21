Після ліквідації леопарда у зоопарку в Одесі директор установи пояснив, що сталося

Директор Одеського зоопарку пояснив, що леопард опинився за межами вольєра на території зоопарку.

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Як раніше стало відомо, в одеському зоопарку правоохоронці ліквідували леопарда. У поліції пояснили, що змушені були застосувати зброю, щоб врятувати людей.

Згодом директор Одеського зоопарку Ігор Біляков розповів, що причиною поранення твариною співробітника стало порушення одним із працівників правил техніки безпеки.

«Так сталося, що леопард опинився за межами вольєра на території зоопарку. Наші спроби його приспати результату не дали. Тварина в будь-яку секунду могла опинитися за межами зоопарку, що становило надзвичайно велику загрозу для життя і здоров'я людей.

Поліція ліквідувала леопарда, адже іншого виходу не було», – зазначив він.

Іван Біляков додав, що леопард був молодим і мав прізвисько Казанова.

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