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В Одесі поліцейські вбили леопарда в зоопарку – деталі

14:51, 21 грудня 2024
Поліцейські вирішили вбити леопарда, який був у клітці в зоопарку, бо він напав на людину.
В Одесі поліцейські вбили леопарда в зоопарку – деталі
Фото: Нацполіція
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В одеському зоопарку леопард напав на співробітника, який прибирає у вольєрі, і поранив його. Інший працівник, що намагався допомогти, опинився в пастці з твариною. Поліцейські змушені були застосувати зброю, щоб врятувати людей. Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Директор зоопарку повідомив поліцію про напад леопарда на одного з працівників під час прибирання. Прибувши на місце, правоохоронці виявили, що в вольєрі, окрім пораненого чоловіка, перебував ще один працівник, який намагався допомогти першому.

Для запобігання подальшій небезпеці поліцейські застосували зброю та знешкодили тварину. Пораненого співробітника доставили до лікарні з множинними ранами голови, шиї та кінцівок. Наразі його стан уточнюється, йому надається вся необхідна медична допомога.

Поліція веде розслідування для з'ясування всіх обставин інциденту, правову кваліфікацію події буде визначено після завершення слідчих дій.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Новій Каховці через підрив ГЕС затопило зоопарк «‎Казкова Діброва».

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поліція Одеса

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