В Одессе полицейские убили леопарда в зоопарке – детали

Полицейские решили убить леопарда, который был в клетке в зоопарке, потому что он напал на человека.

Фото: Нацполиция

В одесском зоопарке леопард напал на сотрудника, который убирает в вольере, и ранил его. Другой работник, пытавшийся помочь, оказался в ловушке с животным. Полицейские вынуждены были применить оружие, чтобы спасти людей. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Директор зоопарка сообщил полиции о нападении леопарда на одного из работников во время уборки. Прибыв на место, правоохранители обнаружили, что в вольере, кроме раненого мужчины, находился еще один работник, который пытался помочь первому.

Для предотвращения дальнейшей опасности полицейские применили оружие и обезвредили животное. Раненого сотрудника доставили в больницу с множественными ранами головы, шеи и конечностей. Сейчас его состояние уточняется, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Полиция ведет расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, правовая квалификация события будет определена после завершения следственных действий.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Новой Каховке из-за подрыва ГЭС затопило зоопарк «Сказочная Дубрава».

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