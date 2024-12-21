Евгений Цимбалюк стал новым представителем Украины в ООН в Женеве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №879/2024, которым назначил Евгения Цимбалюка Постоянным представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
Евгений Цимбалюк имеет богатый опыт в дипломатии. Он занимал должность постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене, а также работал на ряде важных должностей в Министерстве иностранных дел Украины и в представительствах Украины за рубежом.
В тексте указа указа указано:
«Назначить Цимбалюка Евгения Викторовича Постоянным представителем Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве»
Евгений Цимбалюк начал свою дипломатическую деятельность в 1993 году. Он работал в украинских представительствах в Финляндии, Кении, Танзании, Руанде и на Коморских островах. Также Цимбалюк представлял Украину в ООН и ОБСЕ, где занимался вопросами международной безопасности, экологии и прав человека.
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