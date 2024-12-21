Євгеній Цимбалюк став новим представником України в ООН у Женеві

Президент України призначив Євгенія Цимбалюка з більш як 10-рчним досвідом дипломатії постійним представником при ООН у Женеві.

Фото: ukrinform

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №879/2024, яким призначив Євгенія Цимбалюка Постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Євгеній Цимбалюк має багатий досвід у дипломатії. Він обіймав посаду постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні, а також працював на низці важливих посад у Міністерстві закордонних справ України та в представництвах України за кордоном.

У тексті указу зазначено:

«Призначити Цимбалюка Євгенія Вікторовича Постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві»

Євгеній Цимбалюк розпочав свою дипломатичну діяльність у 1993 році. Він працював в українських представництвах у Фінляндії, Кенії, Танзанії, Руанді та на Коморських островах. Також Цимбалюк представляв Україну в ООН і ОБСЄ, де займався питаннями міжнародної безпеки, екології та прав людини.

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