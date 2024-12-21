Володимир Зеленський розповів про візит директора ЦРУ.

Україну відвідав з останнім візитом як директор ЦРУ Білл Бернс. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

«Таємниць не розголошуємо, але контакт зберігаємо. Напевно ще побачимось, і обовʼязково побачимо, як ця війна завершиться реальним, надійним миром, заради якого ми і працюємо разом», - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що раніше у розвідках США та Великої Британії заявили, що світ перебуває під загрозою, яку не бачили з часів Холодної війни.

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