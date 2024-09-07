У розвідках США та Великої Британії заявили, що світ перебуває під загрозою, яку не бачили з часів Холодної війни

За словами очільників провідних розвідок, нині міжнародний світовий порядок перебуває під «загрозою, якої ми не бачили з часів Холодної війни».

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Британія та США вважають, що міжнародний світовий порядок — збалансована система, яка привела до відносного миру та стабільності та забезпечила зростання рівня життя, можливостей і процвітання — знаходиться під загрозою, якої не бачили з часів Холодної війни.

Про це Білл Бернс — директор Центрального розвідувального управління США та Річард Мур — голова Секретної розвідувальної служби Великобританії заявили у Financial Times.

Очільники провідних розвідок у світі наголосили на безпрецедентній кількості загроз, з якими наразі стикаються їхні країни.

«ЦРУ та розвідка Британії разом протистоять напористій росії та загарбницькій війні путіна в Україні. Ми бачили, що це наближається, і змогли попередити міжнародну спільноту, щоб усі ми могли згуртуватися на захист України. Ми ретельно розсекретили деякі з наших секретів як нову та ефективну частину цих зусиль» - заявили глави МІ6 і ЦРУ.

Розвідники зауважили, що їхні відомства діють разом у протистоянні агресії рф та війні путіна проти України.

«Дотримуватися курсу важливіше, ніж будь-коли. путіну не вдасться знищити суверенітет і незалежність України. Дії росії є грубим порушенням Статуту ООН і світових норм. Ми й надалі будемо допомагати нашим сміливим, рішучим партнерам з української розвідки. Ми пишаємося цим і захоплюємось стійкістю, інноваційністю та ентузіазмом України», - йдеться в їх спільній заяві.

Водночас очільники розвідки наголосили, що нинішня війна в Україні продемонструвала вплив технологій на полі бою.

«Цей конфлікт продемонстрував, що технології, застосовані разом із надзвичайною хоробрістю та традиційною зброєю, можуть змінити хід війни. Війна в Україні стала першою у своєму роді, яка поєднала програмне забезпечення з відкритим кодом із передовими технологіями на полі бою... у такому неймовірному темпі та масштабі. Найбільше, це підкреслило необхідність адаптації, експериментів та інновацій», - додали вони.

Серед загроз автори також згадали Китай, який вони назвали «головним розвідувальним і геополітичним викликом 21 століття», а також наголосили, що боротьба з тероризмом залишається основою партнерства.

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