Кандидат у президенти США Трамп назвав спосіб, у який він планує закінчити війну рф проти України

План Дональда Трампа – це торгівля, а тарифи – це інший бік санкцій.

Джерело фото: ANDREW HARNIK / AP

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що у разі його перемоги на виборах, він вірить, що зможе закінчити війну рф проти Україні. Про він сказав під час виступу у Нью-Йоркському економічному клубі 5 вересня, який наводить видання The Singju Post.

«Я зупинив війни загрозою мит. Я зупинив війни з двома країнами, які мали велике значення. Багато людей було б убито», - заявив Трамп.

За словами Трампа, якби він був президентом, то не довелося би говорити про санкції, які треба застосовувати до рф.

«Але це сталося. І одна з речей, які я збираюся зробити – трохи доречних до вашого запитання – це якщо ми переможемо [на виборах президента], я вважаю, що зможу врегулювати цю війну, поки буду обраним президентом, перш ніж прийду на посаду. Я можу врегулювати цю війну і зупинити її, тому що це жахлива, жахлива війна. І набагато більше людей вбивають в Україні – набагато більше людей, ніж ви уявляєте», - заявив він.

Зрештою, політик заявив, що санкції потрібно застосовувати дуже виважено, але є речі «набагато сильніші, ніж санкції». І це на його думку – торгівля, а тарифи – це інший бік санкцій.

Трамп вважає, що путін не зможе воювати з нафтою по $40.

Раніше політик неодноразово заявляв про здатність швидко забезпечити мир у разі перемоги на виборах президента.

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