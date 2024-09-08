Як самостійно розрахувати вартість перереєстрації авто після придбання – пояснення

Громадяни можуть розрахувати, скільки потрібно мати коштів, щоб сплатити за послугу та бланкову продукцію.

Громадяни за допомогою онлайн-калькулятора можуть розрахувати орієнтовну суму вартості перереєстрації авто.

Калькулятор від Головного сервісного центру МВС уже враховує всі нюанси під час надання послуги - посилання.

Так, завдяки сервісу громадяни зможуть розрахувати скільки потрібно мати коштів, щоб сплатити за послугу та бланкову продукцію. Калькулятор враховує:

адміністративну послугу

платний чи безкоштовний номерний знак

яким буде податок від другого продажу транспортного засобу

яка сума пенсійного збору при першій реєстрації легкового авто.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, як підготуватися до практичного іспиту у сервісному центрі МВС – поради майбутнім водіям.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.