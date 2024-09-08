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Як самостійно розрахувати вартість перереєстрації авто після придбання – пояснення

08:43, 8 вересня 2024
Громадяни можуть розрахувати, скільки потрібно мати коштів, щоб сплатити за послугу та бланкову продукцію.
Як самостійно розрахувати вартість перереєстрації авто після придбання – пояснення
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Громадяни за допомогою онлайн-калькулятора можуть розрахувати орієнтовну суму вартості перереєстрації авто.

Калькулятор від Головного сервісного центру МВС уже враховує всі нюанси під час надання послуги - посилання.

Так, завдяки сервісу громадяни зможуть розрахувати скільки потрібно мати коштів, щоб сплатити за послугу та бланкову продукцію. Калькулятор враховує:

  • адміністративну послугу
  • платний чи безкоштовний номерний знак
  • яким буде податок від другого продажу транспортного засобу
  • яка сума пенсійного збору при першій реєстрації легкового авто.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, як підготуватися до практичного іспиту у сервісному центрі МВС – поради майбутнім водіям.

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