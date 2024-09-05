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Як підготуватися до практичного іспиту у сервісному центрі МВС – поради майбутнім водіям

19:56, 5 вересня 2024
Обмежень за кількістю спроб немає і можна складати практичний іспит поки дійсний сертифікат.
Як підготуватися до практичного іспиту у сервісному центрі МВС – поради майбутнім водіям
Ілюстраційне зображення: Depositphotos
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Шлях до отримання посвідчення водія проходить через вивчення правил дорожнього руху, теоретичний іспит у сервісному центрі МВС, освоєння водійських навичок керування в автошколі та практичний іспит у сервісному центрі МВС. 

У Головному сервісному центрі МВС дали поради, як підготуватися до практичного іспиту:

  1. Визначитися з сервісним центром МВС, де складати практичний іспит. Адреси та послуги за посиланням.
  2. Ознайомитися з маршрутами, які використовуються для перевірки практичних навичок майбутнього водія. Варто обрати регіон і сервісний центр МВС. Напередодні практичного іспиту радять проїхатися оприлюдненими маршрутами разом зі своїм інструктором на навчальному авто.
  3. Обрати, на якому транспортному засобі складати практичний іспит – на авто автошколи чи сервісного центру МВС. Перевірити, які саме транспортні засоби є у сервісному центрі МВС, можна за посиланням.
  4. Записатися на послугу. Талони на практичний іспит у терміналі, що розташований у приміщенні сервісного центру МВС, генеруються у день звернення та на 3 дні вперед. У функціоналі Е-запису талони на іспит з водіння генеруються на 21 день.
  5. Прийти до сервісного центру МВС за 15 хвилин до запису. Час вказаний у талоні – це час, коли адміністратор бере в обробку документи, а не час складання іспиту.  
  6. Спробувати опанувати своє хвилювання, бути впевненим у власних силах та уважним на дорозі. 

У випадку невдалого іспиту наступна спроба буде доступна через 10 днів. Наразі немає обмежень за кількістю спроб складання практичного іспиту. Водіння можна складати, поки дійсний сертифікат про навчання в автошколі, а це 2 роки.

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