Как подготовиться к практическому экзамену в сервисном центре МВД – советы будущим водителям

19:56, 5 сентября 2024
Ограничений по количеству попыток нет и можно сдавать практический экзамен пока действителен сертификат.
Иллюстрационное изображение: Depositphotos
Путь к получению водительского удостоверения проходит через изучение правил дорожного движения, теоретический экзамен в сервисном центре МВД, освоение водительских навыков управления в автошколе и практический экзамен в сервисном центре МВД.
В Главном сервисном центре МВД дали советы, как подготовиться к практическому экзамену:
- Определиться с сервисным центром МВД, где сдавать практический экзамен. Адреса и услуги по ссылке.
- Ознакомиться с маршрутами, используемыми для проверки практических навыков будущего водителя. Следует выбрать регион и сервисный центр МВД. В преддверии практического экзамена советуют проехаться по обнародованным маршрутам вместе со своим инструктором на учебном авто.
- Выбрать, на каком транспортном средстве сдавать практический экзамен – на авто автошколы или сервисного центра МВД. Проверить, какие именно транспортные средства находятся в сервисном центре МВД, можно по ссылке.
- Записаться на услугу. Талоны на практический экзамен в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД, генерируются в день обращения и на 3 дня вперед. В функционале Е-записи талоны на экзамен по вождению генерируются на 21 день.
- Прийти в сервисный центр МВД за 15 минут до записи. Время указанное в талоне – это время, когда администратор берет в обработку документы, а не время сдачи экзамена.
- Попытаться овладеть своим волнением, быть уверенным в своих силах и внимательным на дороге.
В случае неудачного экзамена следующая попытка будет доступна через 10 дней. В настоящее время нет ограничений по количеству попыток сдачи практического экзамена. Вождение можно составлять, пока действителен сертификат об обучении в автошколе, а это 2 года.
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