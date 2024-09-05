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Как подготовиться к практическому экзамену в сервисном центре МВД – советы будущим водителям

19:56, 5 сентября 2024
Ограничений по количеству попыток нет и можно сдавать практический экзамен пока действителен сертификат.
Как подготовиться к практическому экзамену в сервисном центре МВД – советы будущим водителям
Иллюстрационное изображение: Depositphotos
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Путь к получению водительского удостоверения проходит через изучение правил дорожного движения, теоретический экзамен в сервисном центре МВД, освоение водительских навыков управления в автошколе и практический экзамен в сервисном центре МВД.

В Главном сервисном центре МВД дали советы, как подготовиться к практическому экзамену:

  1. Определиться с сервисным центром МВД, где сдавать практический экзамен. Адреса и услуги по ссылке.
  2. Ознакомиться с маршрутами, используемыми для проверки практических навыков будущего водителя. Следует выбрать регион и сервисный центр МВД. В преддверии практического экзамена советуют проехаться по обнародованным маршрутам вместе со своим инструктором на учебном авто.
  3. Выбрать, на каком транспортном средстве сдавать практический экзамен – на авто автошколы или сервисного центра МВД. Проверить, какие именно транспортные средства находятся в сервисном центре МВД, можно по ссылке.
  4. Записаться на услугу. Талоны на практический экзамен в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД, генерируются в день обращения и на 3 дня вперед. В функционале Е-записи талоны на экзамен по вождению генерируются на 21 день.
  5. Прийти в сервисный центр МВД за 15 минут до записи. Время указанное в талоне – это время, когда администратор берет в обработку документы, а не время сдачи экзамена.
  6. Попытаться овладеть своим волнением, быть уверенным в своих силах и внимательным на дороге.

В случае неудачного экзамена следующая попытка будет доступна через 10 дней. В настоящее время нет ограничений по количеству попыток сдачи практического экзамена. Вождение можно составлять, пока действителен сертификат об обучении в автошколе, а это 2 года.

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