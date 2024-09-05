Пытались определить GPS-координаты — хакеры совершили кибератаку на смартфоны бойцов ВСУ через Signal

Хакеры распространили среди военнослужащих через мессенджер Signal сообщения со ссылками для загрузки приложений якобы военных систем.

Украинские специалисты обнаружили и проанализировали две кибератаки на мобильных устройствах украинских военных. Хакеры хотели не только украсть информацию с устройств, но и получить доступ к GPS-координатам. Об этом рассказали в пресс-службе Госспецсвязи.

«Хакеры распространили среди военнослужащих через мессенджер Signal сообщения со ссылками для загрузки приложений вроде бы военных систем GRISELDA и «Глаза». На самом деле, это были файлы с вредоносным программным обеспечением и посторонним кодом», - заявили в ведомстве.

Там отметили, что целью атак было похищение учетных данных для доступа к специальным военным системам, а также установка и передача GPS-координат устройства.

В случае с GRISELDA (система обработки информации с использованием ИИ) по ссылке открывался сайт, имитировавший официальный вебсайт проекта, где предлагалось загрузить несуществующую мобильную версию приложения GRISELDA. На мобильное устройство загружалась вредоносная программа (бекдор) HYDRA.

«В случае с системой слежения «Глаза» файл, предлагавшийся загрузить, представлял собой модифицированную версию программы. Вдобавок к штатному функционалу она содержала посторонний код, с помощью которого злоумышленники могли похитить учетные данные пользователей и идентифицировать GPS-координаты устройства», - добавили в Госспецсвязи.

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