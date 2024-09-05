Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда рассказало, какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья.
Согласно Порядку расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2022 г. № 1449, несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья может быть подтверждена:
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