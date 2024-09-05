Гоструда рассказала, какими документами может быть подтверждено несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья.

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда рассказало, какие документы подтверждают факт невозможности выполнения работником работы по состоянию здоровья.

Согласно Порядку расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья при наличии у него права на назначение досрочной пенсии по возрасту, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2022 г. № 1449, несоответствие работника занимаемой должности по состоянию здоровья может быть подтверждена:

справкой учреждения здравоохранения, содержащей информацию о заключительном заключении врачебно-консультативной комиссии по изменению места работы, указанную в журнале записи выводов такой комиссии;

уведомление работодателя о группе инвалидности и ее причинах или выпиской из акта осмотра МСЭК, или индивидуальной программой реабилитации;

медицинской справкой о прохождении предварительного (периодического) медицинского осмотра работника определенной категории, выданной комиссией по проведению медицинских осмотров учреждений здравоохранения.

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