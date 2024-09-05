Практика судів
  1. В Україні

Які документи підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров'я

22:00, 5 вересня 2024
Держпраці розповіла, якими документами може бути підтверджена невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я.
Які документи підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров'я
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці розповіло, які документи підтверджують факт неможливості виконання працівником роботи за станом здоров'я.

Відповідно до Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 року № 1449, невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я може бути підтверджена:

  • довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;
  • повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акта огляду МСЕК, або індивідуальною програмою реабілітації;
  • медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Бюджет на 2025 рік може опинитися під питанням без надання Україні 50 млрд доларів за рахунок заморожених активів рф

Уряд розраховує отримати обіцяні G7 у червні 50 млрд доларів, які критично потрібні для бюджету на 2025 рік, без будь-яких додаткових умов у вигляді реформ.

Виконавчий директор МВФ від України пояснив, чому МВФ спрямував свою місію до москви

«Чи ця місія є зрадою саме зараз – можливо так, але скоріш за все – ні» – виконавчий директор МВФ Владислав Рашкован.

Громадська рада доброчесності повинна стати більш ефективною у своїй діяльності – Офіс Президента

Заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра вважає, що Громадська рада доброчесності має бути готовою до отримання повноважень від ГРМЕ.

Бажаю, щоб середній термін обвинувальних вироків ВАКС складав від 5 до 8 років, а виправдувальних вироків було якнайменше – Семен Кривонос

Директор НАБУ своєрідно привітав ВАКС з п’ятиріччям процесуальної діяльності та розповів, що вважає ВАКС частиною антикорупційної інфраструктури.

Надання Україні обіцяних G7 50 млрд доларів від заморожених активів рф затягується через зростаючі шанси Камали Гарріс на виборах президента США – Politico

Ситуація з наданням Україні 50 млрд доларів, обіцяних країнами Великої сімки, ускладнюється через зміну політичної обстановки у США, а вони критично важливі для бюджету на 2025 рік.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Соболєв
    Сергій Соболєв
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Вікторія Мацедонська
    Вікторія Мацедонська
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Марія Стадник
    Марія Стадник
    суддя Господарського суду Тернопільської області