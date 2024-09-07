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Кандидат в президенты США Трамп назвал способ, которым он планирует закончить войну рф против Украины

21:12, 7 сентября 2024
План Дональда Трампа – это торговля, а тарифы – это другая сторона санкций.
Кандидат в президенты США Трамп назвал способ, которым он планирует закончить войну рф против Украины
Источник фото: ANDREW HARNIK / AP
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах, он верит, что сможет закончить войну рф против Украины. Об этом он сказал во время выступления в Нью-Йоркском экономическом клубе 5 сентября, которое приводит издание The Singju Post.

«Я остановил войны угрозой пошлин. Я остановил войны с двумя странами, которые имели большое значение. Многие люди были бы убиты», - заявил Трамп.

По словам Трампа, будь он президентом, то не пришлось бы говорить о санкциях, которые нужно применять к рф.

«Но это произошло. И одна из вещей, которые я собираюсь сделать – немного уместна к вашему вопросу – это если мы победим [на выборах президента], я считаю, что смогу урегулировать эту войну, пока буду избранным президентом, прежде чем приду на должность. Я могу урегулировать эту войну и остановить ее, потому что это ужасная, ужасная война. И гораздо больше людей убивают в Украине – гораздо больше людей, чем вы представляете», – заявил он.

В конце концов, политик заявил, что санкции нужно применять очень взвешенно, но есть вещи «намного сильнее санкций». И это, по его мнению, – торговля, а тарифы – это другая сторона санкций.

Трамп считает, что путин не сможет воевать с нефтью по $40.

Ранее политик не раз заявлял о способности быстро обеспечить мир в случае победы на выборах президента.

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