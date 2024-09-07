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В разведках США и Великобритании заявили, что мир находится под угрозой, которую не видели со времен Холодной войны

21:44, 7 сентября 2024
По словам глав ведущих разведок, ныне международный мировой порядок находится под «угрозой, которую мы не видели со времен Холодной войны».
В разведках США и Великобритании заявили, что мир находится под угрозой, которую не видели со времен Холодной войны
Источник фото: FT / Getty Images
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Великобритания и США считают, что международный мировой порядок — сбалансированная система, которая привела к относительному миру и стабильности и обеспечила рост уровня жизни, возможностей и процветания — находится под угрозой, которую не видели со времен Холодной войны.

Об этом Билл Бернс – директор Центрального разведывательного управления США и Ричард Мур – глава Секретной разведывательной службы Великобритании заявили в Financial Times.

Главы ведущих разведок в мире отметили беспрецедентное количество угроз, с которыми сейчас сталкиваются их страны.

«ЦРУ и разведка Британии вместе противостоят напористой россии и захватнической войне путина в Украине. Мы видели, что это приближается и смогли предупредить международное сообщество, чтобы все мы могли сплотиться в защиту Украины. Мы тщательно рассекретили некоторые из наших секретов как новую и эффективную часть этих усилий», - заявили главы МИ6 и ЦРУ.

Разведчики отметили, что их ведомства действуют вместе в противостоянии агрессии рф и войне путина против Украины.

«Соблюдать курс важнее, чем когда-либо. путину не удастся уничтожить суверенитет и независимость Украины. Действия России являются грубым нарушением Устава ООН и мировых норм. Мы и дальше будем помогать нашим смелым, решительным партнерам с украинской разведке. Мы гордимся этим и восхищаемся стойкостью, инновационностью и энтузиазмом Украины», - говорится в их совместном заявлении.

В то же время руководители разведки подчеркнули, что нынешняя война в Украине продемонстрировала влияние технологий на поле боя.

«Этот конфликт продемонстрировал, что технологии, примененные вместе с чрезвычайной храбростью и традиционным оружием, могут изменить ход войны. Война в Украине стала первой в своем роде, объединившей программное обеспечение с открытым кодом с передовыми технологиями на поле боя... в таком невероятном темпе и масштабе. Больше всего это подчеркнуло необходимость адаптации, экспериментов и инноваций», - добавили они.

Среди угроз авторы также упомянули Китай, который они назвали «главным разведывательным и геополитическим вызовом 21 века, а также подчеркнули, что борьба с терроризмом остается основой партнерства.

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