В разведках США и Великобритании заявили, что мир находится под угрозой, которую не видели со времен Холодной войны

По словам глав ведущих разведок, ныне международный мировой порядок находится под «угрозой, которую мы не видели со времен Холодной войны».

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Великобритания и США считают, что международный мировой порядок — сбалансированная система, которая привела к относительному миру и стабильности и обеспечила рост уровня жизни, возможностей и процветания — находится под угрозой, которую не видели со времен Холодной войны.

Об этом Билл Бернс – директор Центрального разведывательного управления США и Ричард Мур – глава Секретной разведывательной службы Великобритании заявили в Financial Times.

Главы ведущих разведок в мире отметили беспрецедентное количество угроз, с которыми сейчас сталкиваются их страны.

«ЦРУ и разведка Британии вместе противостоят напористой россии и захватнической войне путина в Украине. Мы видели, что это приближается и смогли предупредить международное сообщество, чтобы все мы могли сплотиться в защиту Украины. Мы тщательно рассекретили некоторые из наших секретов как новую и эффективную часть этих усилий», - заявили главы МИ6 и ЦРУ.

Разведчики отметили, что их ведомства действуют вместе в противостоянии агрессии рф и войне путина против Украины.

«Соблюдать курс важнее, чем когда-либо. путину не удастся уничтожить суверенитет и независимость Украины. Действия России являются грубым нарушением Устава ООН и мировых норм. Мы и дальше будем помогать нашим смелым, решительным партнерам с украинской разведке. Мы гордимся этим и восхищаемся стойкостью, инновационностью и энтузиазмом Украины», - говорится в их совместном заявлении.

В то же время руководители разведки подчеркнули, что нынешняя война в Украине продемонстрировала влияние технологий на поле боя.

«Этот конфликт продемонстрировал, что технологии, примененные вместе с чрезвычайной храбростью и традиционным оружием, могут изменить ход войны. Война в Украине стала первой в своем роде, объединившей программное обеспечение с открытым кодом с передовыми технологиями на поле боя... в таком невероятном темпе и масштабе. Больше всего это подчеркнуло необходимость адаптации, экспериментов и инноваций», - добавили они.

Среди угроз авторы также упомянули Китай, который они назвали «главным разведывательным и геополитическим вызовом 21 века, а также подчеркнули, что борьба с терроризмом остается основой партнерства.

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