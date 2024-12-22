Полярники на станции «Академик Вернадский» расчистили снежный «портал» к океану, видео

Чтобы проложить путь к океану, пришлось хорошо поработать, в некоторых местах высота рва доходила до 2,3 м.

Скриншот: Национальный антарктический научный центр

Украинские полярники показали, как расчищали проход от станции «Академик Вернадский» ко второму причалу «джети», который в большинстве своем используют в летний сезон (а в Антарктике сейчас лето), когда в экспедиции значительно увеличивается количество морских выездов.

«За долгую зиму дорогу к “джети” сильно заваливает снегом. И хотя в этом году в районе Вернадского не было рекордных снегопадов, все равно нужно было изрядно поработать, чтобы проложить путь к океану», - рассказали на станции.

Как отмечается, преимущественно высота рва составляет 1,9 м, а в некоторых местах доходит до 2,3 м. Длина снежного «портала» – около 40 м.

Всю эту дорогу полярники расчищали собственноручно, ведь снегоуборочная техника в условиях такой высоты снега и неровной скалистой почвы не работает.

Процесс занял не один день, и в нем участвовала вся команда – и полярники, и полярницы. Исключение сделали только для повара, который должен был накормить эту изголодавшуюся после физической нагрузки компанию.

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