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Полярники на станции «Академик Вернадский» расчистили снежный «портал» к океану, видео

07:36, 22 декабря 2024
Чтобы проложить путь к океану, пришлось хорошо поработать, в некоторых местах высота рва доходила до 2,3 м.
Полярники на станции «Академик Вернадский» расчистили снежный «портал» к океану, видео
Скриншот: Национальный антарктический научный центр
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Украинские полярники показали, как расчищали проход от станции «Академик Вернадский» ко второму причалу «джети», который в большинстве своем используют в летний сезон (а в Антарктике сейчас лето), когда в экспедиции значительно увеличивается количество морских выездов.

«За долгую зиму дорогу к “джети” сильно заваливает снегом. И хотя в этом году в районе Вернадского не было рекордных снегопадов, все равно нужно было изрядно поработать, чтобы проложить путь к океану», - рассказали на станции.

Как отмечается, преимущественно высота рва составляет 1,9 м, а в некоторых местах доходит до 2,3 м. Длина снежного «портала» – около 40 м.

Всю эту дорогу полярники расчищали собственноручно, ведь снегоуборочная техника в условиях такой высоты снега и неровной скалистой почвы не работает.

Процесс занял не один день, и в нем участвовала вся команда – и полярники, и полярницы. Исключение сделали только для повара, который должен был накормить эту изголодавшуюся после физической нагрузки компанию.

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