У Магдебурзі серед постраждалих від нападу на різдвяному ярмарку є українка

Жінка у важкому стані в одній з німецьких клінік.

У німецькому Магдебурзі українка постраждала від нападу на різдвяному ярмарку. Про це повідомили в МЗС України.

Як стверджується, жінка 1972 року народження.

«Вона у важкому стані в одній з німецьких клінік. Посольство України в ФРН і наші консули на звʼязку з клінікою та надають необхідну допомогу», - зазначили в МЗС.

Як раніше повідомлялося, у місті Магдебург на різдвяному ярмарку водій темного BMW в’їхав в натовп людей. Чоловіка одразу затримала поліція.

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