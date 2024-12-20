У німецькому Магдебурзі автомобіль в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку — попередньо 11 загиблих, багато поранених, відео

Автомобіль на швидкості в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку.

Фото: Х/DW

У місті Магдебург у Німеччині водій врізався в натовп людей на різдвяному ярмарку. За даними Рятувальної служби Магдебурга, внаслідок наїзду на натовп на Різдвяному ярмарку постраждали від 60 до 80 осіб. За попередньою інформацією, могли загинути 11 людей.

Після трагічного інциденту Різдвяний ярмарок було закрито. Організатори закликали місцевих жителів покинути центр міста.

Прессекретар регіонального уряду Матіас Шуппе заявив, що такий наїзд є терактом. Водія було затримано відразу після наїзду.

Очевидці заявляють, що автомобіль попрямував прямо у натовп людей неподалік ратуші, водій навіть не намагався гальмувати.

У ЗМІ публікують відео моменту наїзду.

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