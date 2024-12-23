Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Верховна Рада розгляне законопроект про усунення обмежень строком відрядження судді до іншого суду

07:50, 23 грудня 2024
У парламенті зареєстровані два законопроекти, які стосуються регулювання порядку відрядження суддів.
Верховна Рада розгляне законопроект про усунення обмежень строком відрядження судді до іншого суду
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєстровано законопроект 12331 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення процедури відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду. Ініціатором виступає народний депутат Анна Скороход.

Законопроектом передбачається внесення змін до ч. 2 статті 55 Закону «Про судоустрій і статус суддів», яка стосується, за словами авторки, усунення обмежень строку відрядження суддів до іншого суду.

Так, замість норми про те, що загальний строк відрядження не може перевищувати два роки, пропонується встановити, що якщо обставини, що були підставою відрядження судді, продовжують існувати, за зверненням голови суду, до якого суддя відряджений, та за згодою такого судді, Вища рада правосуддя продовжує строк відрядження на один рік. А продовження строку відрядження може здійснюватися неодноразово за умови збереження обставин, що обумовлюють таке відрядження.

Дія цього закону пропонується поширити на суддів, які на момент набрання ним чинності відряджені до іншого суду, а також на суддів, які будуть відряджені до іншого суду після набрання ним чинності. Передбачається, що судді, які відряджені до іншого суду на день набрання чинності цим законом, продовжують виконувати повноваження на умовах, визначених цим Законом, до завершення строку їх відрядження або його продовження в порядку, встановленому цим Законом.

Слід зазначити, що у парламенті згодом був зареєстрований альтернативний законопроект 12331-1 щодо строку відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду, ініціаторами якого виступають народні депутати Микола Стефанчук, Іван Калаур, Сергій Іонушас, Данило Гетманцев та інші, втім, наразі його деталі ще не опубліковані.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя Верховна Рада України законопроект відрядження

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скаржник та каральний орган в одній особі: які порушення були допущені Третьою дисциплінарною палатою ВРП у справі екс-очільника ОАСК?

У цій справі скаржник після призначення парламентом членом ВРП виступає у ролі «судді над суддями», а доповідачем є колишній прокурор – чи відповідає це висновку Консультативної ради європейських суддів щодо застосування дисциплінарної відповідальності суддів.

Верховна Рада розгляне законопроект про усунення обмежень строком відрядження судді до іншого суду

У парламенті зареєстровані два законопроекти, які стосуються регулювання порядку відрядження суддів.

Автоматична передача даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби може запрацювати вже у лютому 2025 року

Міноборони обіцяє запустити автоматичне передання даних з медичних закладів про придатність вже у лютому 2025 року.

До нового Реєстру військовослужбовців внесуть дані про членів їх родин та відцифрований образ обличчя

Прийнятий парламентом закон передбачає, що до Реєстру військовослужбовців потраплять дані про членів родини військовослужбовців, у тому числі СБУ та розвідки.

За порушення заборони на ототожнення адвоката з клієнтом будуть штрафувати до 5100 грн – законопроект

Члени парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності пропонують закріпити у КУпАП та Кримінальному кодексі дієві гарантії захисту адвокатів від неправомірного втручання, зокрема, шляхом штрафу за ототожнення у медіа чи громадськими організаціями адвоката з клієнтом.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області