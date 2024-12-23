Верховна Рада розгляне законопроект про усунення обмежень строком відрядження судді до іншого суду

У парламенті зареєстровані два законопроекти, які стосуються регулювання порядку відрядження суддів.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект 12331 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення процедури відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду. Ініціатором виступає народний депутат Анна Скороход.

Законопроектом передбачається внесення змін до ч. 2 статті 55 Закону «Про судоустрій і статус суддів», яка стосується, за словами авторки, усунення обмежень строку відрядження суддів до іншого суду.

Так, замість норми про те, що загальний строк відрядження не може перевищувати два роки, пропонується встановити, що якщо обставини, що були підставою відрядження судді, продовжують існувати, за зверненням голови суду, до якого суддя відряджений, та за згодою такого судді, Вища рада правосуддя продовжує строк відрядження на один рік. А продовження строку відрядження може здійснюватися неодноразово за умови збереження обставин, що обумовлюють таке відрядження.

Дія цього закону пропонується поширити на суддів, які на момент набрання ним чинності відряджені до іншого суду, а також на суддів, які будуть відряджені до іншого суду після набрання ним чинності. Передбачається, що судді, які відряджені до іншого суду на день набрання чинності цим законом, продовжують виконувати повноваження на умовах, визначених цим Законом, до завершення строку їх відрядження або його продовження в порядку, встановленому цим Законом.

Слід зазначити, що у парламенті згодом був зареєстрований альтернативний законопроект 12331-1 щодо строку відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду, ініціаторами якого виступають народні депутати Микола Стефанчук, Іван Калаур, Сергій Іонушас, Данило Гетманцев та інші, втім, наразі його деталі ще не опубліковані.

Автор: Наталя Мамченко

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