Депутати пропонують законопроект для запобігання кадрового колапсу в судовій системі

Як констатують народні депутати, проблема по заповненню вакантних посад суддів найближчим часом не вирішиться, тому є необхідність врегулювати питання відрядження суддів в порядку тимчасового переведення.

Група народних депутатів України, серед яких Микола Стефанчук, Іван Калаур, Данило Гетманцев, Володимир Ватрас, Роман Бабій, Сергій Іонушас, зареєстрували законопроект 12331-1 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо строку відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду.

Законопроектом передбачено не обмежувати загальний строк відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя та продовження Вищою радою правосуддя строку відрядження судді, але не більше ніж на два роки, за зверненням голови суду у якому суддя перебував у відрядженні та заяви судді на продовження строку відрядження.

Передбачено право дострокового припинення відрядження у випадку припинення обставин, за існування яких таке відрядження стало можливим, в тому числі при призначенні на таку посаду іншого судді на постійній основі після проходження конкурсних процедур в порядку, передбаченого даний законом.

Доповнено положення, що в період дії надзвичайного чи воєнного стану та протягом 30 днів після дня його скасування (припинення) і за умови відсутності повноважного складу Вищої ради правосуддя, голова Верховного Суду або особа, яка виконує повноваження голови Верховного Суду може приймати рішення про продовження відрядження судді на строк, передбачений абзацом 2 ч. 2 статті 55 цього Закону та визначенням відповідних строків відрядження.

Як зазначають автори, на даний час 417 суддів продовжують здійснювати правосуддя на підставі рішень про відрядження. У провадженні цих суддів перебуває велика кількість судових справ.

Проте, ближчим часом або виникає необхідність у продовженні строку відрядження, або закінчується строк відряджень відповідних суддів, який згідно чинної редакції статті 55 Закону «Про судоустрій і статус суддів» не може перевищувати 2 роки.

Водночас, є об’єктивна необхідність збереження рівномірного навантаження у окремих судах, які неприйнятно тривалий термін здійснюють судочинство з численним навантаженням через брак фактично працюючих суддів.

Враховуючи надтривалі процедури проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів оголошених конкурсів на зайняття вакантних посад суддів, а, відповідно, і відтермінування добору та призначення суддів на невизначений термін, проблема по заповненню вакантних посад суддів найближчим часом не вирішиться.

Така ситуація породжує затягування розгляду справ, порушення прав громадян на доступ до правосуддя, що також підриває авторитет судової гілки влади в Україні.

Законопроект спрямований на врегулювання кадрового колапсу в судовій системі, вдосконалення процедури щодо відрядження суддів, а також з метою зміцнення незалежності судової влади в України та довіри до неї з боку суспільства.

Водночас, 357 суддів продовжують здійснювати правосуддя на підставі рішень про відрядження, прийнятих у порядку, передбаченому чинною редакцією підпунктом 2 п. 56 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів», згідно якого положення абзацу другого частини другої статті 55 цього Закону щодо граничного строку відрядження судді не застосовуються.

Як наслідок, строк відрядження судді є необмеженим без з’ясування дійсної необхідності перебування судді у відрядженні до іншого суду.

Таким чином, застосовуються дві правові процедури прийняття рішень про відрядження суддів, проте із порушенням принципу рівності щодо строку відрядження.

Приймаючи до уваги вищенаведене, виникла обґрунтована необхідність у унормуванні строку відрядження суддів для забезпечення доступу до правосуддя громадян у вказаних судах. А тому, з урахуванням термінів на які відряджено суддів, враховуючи важливість забезпечення безперервності судового розгляду справ, які перебувають у провадження суддів, які здійснюють правосуддя на підставі рішень про відрядження, даним законопроектом запропоновано не обмежувати загальний строк відрядження.

Як писала «Судово-юридична газета», даний законопроект є альтернативним до законопроекту 12331 про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо удосконалення процедури відрядження суддів в порядку тимчасового переведення судді до іншого суду, ініціатором якого виступає народний депутат Анна Скороход.

Автор: Наталя Мамченко

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