Україна отримала 1,1 мільярда доларів від МВФ — Денис Шмигаль

Це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF.

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Міжнародний валютний фонд надав Україні ще близько 1,1 мільярда доларів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF.

За словами прем’єра, кошти вже надійшли на українські рахунки. Їх спрямують на фінансування критичних видатків бюджету.

«Загалом за цією програмою Україна отримала від МВФ вже 9,8 млрд доларів.

Вдячні Міжнародному валютному фонду за непохитну підтримку нашої держави протягом повномасштабної війни», — наголосив Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що МВФ затвердив шостий перегляд програми EFF для України та виділив $1,1 млрд траншу.

​​Україна виконала п’ять умов для шостого перегляду програми співпраці з МВФ:

ухвалила зміни до Митного кодексу;

оглянула довоєнні політики та практики середньострокового бюджетного планування;

оцінила фінансові ризики для фінансової стабільності та підготовила план дій для різних сценаріїв;

проаналізувала фінансовий стан підприємств централізованого теплопостачання;

розробила політику управління державною власністю в державних підприємствах, політику дивідендів і стратегію приватизації;

Крім того, ще три структурних маяки Україна виконала достроково:

звільнила НКРЕКП від процедури державної реєстрації;

сформувала новий склад Наглядової ради «Укренерго» з більшістю незалежних членів;

внесла зміни до закону про Рахункову палату.

Загалом Україна вже виконала 35 структурних маяків у межах програми EFF, зазначили в Міністерстві фінансів.

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