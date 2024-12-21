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МВФ затвердив шостий перегляд програми EFF для України та виділив $1,1 млрд траншу

08:12, 21 грудня 2024
МВФ відзначив економічну стійкість України у 2024 році.
МВФ затвердив шостий перегляд програми EFF для України та виділив $1,1 млрд траншу
Фото: ГолосUA
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Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила шостий перегляд програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) для України. Це рішення відкрило доступ до фінансування у розмірі 834,9 млн спеціальних прав запозичення (приблизно 1,1 млрд доларів США). Кошти будуть спрямовані на підтримку державного бюджету. Загальний обсяг фінансування, отриманого Україною за програмою, тепер досяг 9,8 млрд доларів. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Основні досягнення України в рамках програми EFF:

  • Виконані всі кількісні критерії та структурні маяки, заплановані до кінця вересня.
  • Завершено виконання трьох структурних маяків, передбачених до кінця грудня.

МВФ відзначив стійкість української економіки у 2024 році, яка демонструє суттєвіший ріст, ніж очікувалося, попри складні умови війни. Водночас у 2025 році прогнозується уповільнення зростання через виклики на ринку праці, наслідки атак на енергетичну інфраструктуру та загальну невизначеність.

Національний банк України (НБУ) продовжує працювати над зміцненням фінансового сектора. Зокрема:

  • Разом із Фондом гарантування вкладів і Міністерством фінансів готується рамкова програма фінансового оздоровлення банків.
  • Розробляється нова методологія оцінки ризиків для підвищення ефективності нагляду.
  • Посилення монетарної політики визнано доцільним для боротьби з інфляцією, але НБУ готовий до подальших кроків у разі погіршення ситуації.

План дій на 2025 рік:

  • Продовження структурних реформ.
  • Посилення мобілізації внутрішніх доходів.
  • Чітке виконання бюджету для забезпечення макроекономічної стабільності.

Програма EFF передбачає загальний пакет зовнішнього фінансування в розмірі 148 млрд доларів США у базовому сценарії або до 177 млрд у негативному. Частина коштів надається за механізмом Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), що використовує доходи від знерухомлених російських активів.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва підкреслила адаптивність української економіки та важливість планування для подолання ризиків: «Війна росії в Україні продовжує призводити до руйнівних соціальних та економічних наслідків. Незважаючи на війну, макроекономічна стабільність зберігається завдяки вмілій політиці української влади, а також значній зовнішній підтримці. Економіка залишається стійкою, що свідчить про постійну адаптивність домогосподарств і компаній. Хоча ризики уповільнення економічного зростання збільшуються через несприятливі фактори, пов'язані з атаками на енергетичну інфраструктуру та обмеженість ринку праці. Готовність та планування на випадок непередбачуваних ситуацій є ключовими факторами, які зроблять можливими застосування відповідних заходів політики у разі реалізації цих ризиків».

«Вдячні партнерам з МВФ за сталу підтримку та конструктиву взаємодію. Завдяки потужній співпраці вдалося суттєво зменшити невизначеність щодо достатності та ритмічності міжнародної фінансової допомоги Україні у 2025 році. Імпульс реформ, що передбачає програма з Фондом, залишається важливим драйвером економічного зростання та реалізації наших євроінтеграційних прагнень. Не плануємо зупинятися на досягнутому і в наступні роки», – прокоментував рішення Ради МВФ Голова Національного банку України Андрій Пишний.

Україна залишається у програмі EFF, сьомий перегляд якої заплановано на березень 2025 року.

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США гроші МВФ

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