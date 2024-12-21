МВФ утвердил шестой пересмотр программы EFF для Украины и выделил $1,1 млрд транша

МВФ отметил экономическую устойчивость Украины в 2024 году.

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Совет директоров Международного валютного фонда одобрил шестой пересмотр программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF) для Украины. Это решение открыло доступ к финансированию в размере 834,9 млн специальных прав заимствования (примерно 1,1 млрд долларов США). Средства будут направлены на поддержку государственного бюджета. Общий объем финансирования, полученного Украиной по программе, теперь достиг 9,8 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Основные достижения Украины в рамках программы EFF:

Выполнены все количественные критерии и структурные маяки, запланированные до конца сентября.

Завершено выполнение трех структурных маяков, предусмотренных до конца декабря.

МВФ отметил устойчивость украинской экономики в 2024 году, которая демонстрирует более существенный рост, чем ожидалось, несмотря на сложные условия войны. В то же время в 2025 году прогнозируется замедление роста из-за вызовов на рынке труда, последствия атак на энергетическую инфраструктуру и общую неопределенность.

Национальный банк Украины (НБУ) продолжает работать над укреплением финансового сектора. В частности:

Вместе с Фондом гарантирования вкладов и Министерством финансов готовится рамочная программа финансового оздоровления банков.

Разрабатывается новая методология оценки рисков для повышения эффективности надзора.

Усиление монетарной политики признано целесообразным для борьбы с инфляцией, но НБУ готов к дальнейшим шагам в случае ухудшения ситуации.

План действий на 2025 год:

Продолжение структурных реформ.

Усиление мобилизации внутренних доходов.

Четкое выполнение бюджета для обеспечения макроэкономической стабильности.

Программа EFF предусматривает общий пакет внешнего финансирования в размере 148 млрд долларов США в базовом сценарии или до 177 млрд в отрицательном. Часть средств предоставляется по механизму Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), который использует доходы от обездвиженных российских активов.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула адаптивность украинской экономики и важность планирования для преодоления рисков: «Война России в Украине продолжает приводить к разрушительным социальным и экономическим последствиям. Несмотря на войну, макроэкономическая стабильность сохраняется благодаря умелой политике украинской власти, а также значительной внешней поддержке. Экономика остается устойчивой, что свидетельствует о постоянной адаптивности домохозяйств и компаний. Хотя риски замедления экономического роста увеличиваются из-за неблагоприятных факторов, связанных с атаками на энергетическую инфраструктуру и ограниченность рынка труда. Готовность и планирование на случай непредвиденных ситуаций являются ключевыми факторами, которые сделают возможными применение соответствующих мер политики в случае реализации этих рисков».

«Благодарны партнерам из МВФ за постоянную поддержку и конструктивное взаимодействие. Благодаря мощному сотрудничеству удалось существенно уменьшить неопределенность относительно достаточности и ритмичности международной финансовой помощи Украине в 2025 году. Импульс реформ, который предусматривает программа с Фондом, остается важным драйвером экономического роста и реализации наших евроинтеграционных стремлений. Не планируем останавливаться на достигнутом и в последующие годы», - прокомментировал решение Совета МВФ Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

Украина остается в программе EFF, седьмой пересмотр которой запланирован на март 2025 года.

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