Украина получила 1,1 миллиарда долларов от МВФ — Денис Шмыгаль

Это шестой транш по общей программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.

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Международный валютный фонд выделил Украине еще около 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он добавил, что это шестой транш по общей программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.

По словам премьера, деньги уже поступили на украинские счета. Их направят на финансирование критических расходов бюджета.

«В общей сложности по этой программе Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долларов.

Благодарны Международному валютному фонду за непреклонную поддержку нашего государства во время полномасштабной войны», — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что МВФ утвердил шестой пересмотр программы EFF для Украины и выделил $1,1 млрд. транша.

Украина выполнила пять условий для шестого пересмотра программы сотрудничества с МВФ:

приняла изменения в Таможенный кодекс;

осмотрела довоенные политики и практики среднесрочного бюджетного планирования;

оценила финансовые риски для финансовой стабильности и подготовила план действий для разных сценариев;

проанализировала финансовое состояние предприятий централизованного теплоснабжения;

разработала политику управления государственной собственностью в государственных предприятиях, политику дивидендов и стратегию приватизации;

Кроме того, еще три структурных маяка Украина выполнила досрочно:

освободила НКРЭКУ от процедуры государственной регистрации;

сформировала новый состав Наблюдательного совета «Укрэнерго» с большинством независимых членов;

внесла изменения в закон о Счетной палате.

В целом, Украина уже выполнила 35 структурных маяков в рамках программы EFF, отметили в Министерстве финансов.