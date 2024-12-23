Украина получила 1,1 миллиарда долларов от МВФ — Денис Шмыгаль

Международный валютный фонд выделил Украине еще около 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он добавил, что это шестой транш по общей программе в рамках Механизма расширенного финансирования EFF.
По словам премьера, деньги уже поступили на украинские счета. Их направят на финансирование критических расходов бюджета.
«В общей сложности по этой программе Украина получила от МВФ уже 9,8 млрд долларов.
Благодарны Международному валютному фонду за непреклонную поддержку нашего государства во время полномасштабной войны», — подчеркнул Денис Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что МВФ утвердил шестой пересмотр программы EFF для Украины и выделил $1,1 млрд. транша.
Украина выполнила пять условий для шестого пересмотра программы сотрудничества с МВФ:
Кроме того, еще три структурных маяка Украина выполнила досрочно:
В целом, Украина уже выполнила 35 структурных маяков в рамках программы EFF, отметили в Министерстве финансов.
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