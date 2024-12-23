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Судью Приморского районного суда Одессы временно отстранили от правосудия

12:02, 23 декабря 2024
ВСП временно отстранил от правосудия судью Приморского районного суда города Одессы Илью Лонского.
Судью Приморского районного суда Одессы временно отстранили от правосудия
Источник фото: sudreporter.org
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Судья Приморского районного суда города Одессы Илья Лонский временно отстранен от исполнения своих обязанностей на основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 23 декабря 2024 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 23 декабря 2024 года, судья Приморского районного суда города Одессы Лонский Илья Владимирович отстранен от правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решения о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении судьи с должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения об их увольнении с должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

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