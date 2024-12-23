Большинство украинцев за восстановление ядерного арсенала, но с условиями – опрос КМИС

На мнение опрошенных повлияли риск потерять поддержку и санкции со стороны Запада.

Фото: socportal.info

Большинство украинцев (73%) положительно относятся к идее восстановления ядерного оружия в Украине, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного со 2 по 17 декабря 2024 года. Против такой инициативы высказались 20%, а еще 7% не определились.

Однако в случае, если восстановление ядерного арсенала привело бы к потере поддержки и санкций со стороны Запада, доля сторонников снижается до 46%, тогда как 44% выступают против, а 10% остаются неопределенными.

Если Украина имела бы достаточно ресурсов для получения ядерного оружия, даже ценой потери поддержки Запада, то такую инициативу поддержали бы 58% опрошенных. В то же время 33% выступили бы против, а 8% не определились.

Отношение к ядерному статусу несколько отличается между регионами. Во всех частях Украины большинство поддерживает восстановление арсенала: от 61% на востоке до 77% на западе. В случае потери поддержки Запада, но при наличии ресурсов, доля сторонников в регионах также остается значительной: 63% на западе, 54% в центре, 58% на юге и 61% на востоке.

В КМИС напоминают, что в 1994 году только 30% украинцев поддерживали идею обладания ядерным оружием, тогда как 50% считали, что Украина должна оставаться безъядерным государством. В то же время ядерный вопрос тогда не был среди главных проблем для украинцев - лишь 5% считали его актуальным.

Опрос проводился методом телефонных интервью среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет в регионах, контролируемых правительством Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9% для показателей близких к 50% и 1,3% для показателей близких к 5%. Однако в военное время возможно некоторое систематическое отклонение.

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