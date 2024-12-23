Практика судов
  1. В Украине

Большинство украинцев за восстановление ядерного арсенала, но с условиями – опрос КМИС

14:40, 23 декабря 2024
На мнение опрошенных повлияли риск потерять поддержку и санкции со стороны Запада.
Большинство украинцев за восстановление ядерного арсенала, но с условиями – опрос КМИС
Фото: socportal.info
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Большинство украинцев (73%) положительно относятся к идее восстановления ядерного оружия в Украине, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного со 2 по 17 декабря 2024 года. Против такой инициативы высказались 20%, а еще 7% не определились.

Однако в случае, если восстановление ядерного арсенала привело бы к потере поддержки и санкций со стороны Запада, доля сторонников снижается до 46%, тогда как 44% выступают против, а 10% остаются неопределенными.

Если Украина имела бы достаточно ресурсов для получения ядерного оружия, даже ценой потери поддержки Запада, то такую инициативу поддержали бы 58% опрошенных. В то же время 33% выступили бы против, а 8% не определились.

Отношение к ядерному статусу несколько отличается между регионами. Во всех частях Украины большинство поддерживает восстановление арсенала: от 61% на востоке до 77% на западе. В случае потери поддержки Запада, но при наличии ресурсов, доля сторонников в регионах также остается значительной: 63% на западе, 54% в центре, 58% на юге и 61% на востоке.

В КМИС напоминают, что в 1994 году только 30% украинцев поддерживали идею обладания ядерным оружием, тогда как 50% считали, что Украина должна оставаться безъядерным государством. В то же время ядерный вопрос тогда не был среди главных проблем для украинцев - лишь 5% считали его актуальным.

Опрос проводился методом телефонных интервью среди 2000 респондентов в возрасте от 18 лет в регионах, контролируемых правительством Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9% для показателей близких к 50% и 1,3% для показателей близких к 5%. Однако в военное время возможно некоторое систематическое отклонение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

оружие ядерное оружие

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Процесс пенсионной реформы в Украине должен начаться до июля 2025 года – меморандум с МВФ

Как отмечается в меморандуме с МВФ, неясность пенсионного законодательства привела к многочисленным судебным делам с негативными последствиями для украинского бюджета, и необходимо пересмотреть спецпенсии.

Правительство утвердило порядок регистрации обременений движимого имущества на время недоступности реестров

Кабмин утвердил порядок регистрации обременений движимого имущества в связи с временным ограничением доступа к Государственному реестру обременений движимого имущества.

В Верховную Раду внесли законопроект о переименовании 103 местных общих судов

«Ленинских» райсудов больше не будет – в парламент внесли законопроект о переименовании более ста судов в Украине.

ВККС отказала в командировке судье, который сам захотел перевестись в Херсон, хотя других желающих не было

В Комиссии сообщили, что добровольное командирование судей, уже командированных в другие суды, пока невозможно.

МВФ требует от Украины упростить работу НАБУ и САП, отменив закрытие уголовных дел из-за истечения сроков расследования

В обновленном Меморандуме с МВФ Украине указывается на необходимость изменить УПК и отменить обязательное закрытие досудебного расследования в связи с истечением его сроков после сообщения лицу о подозрении.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області