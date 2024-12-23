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Будут судить чиновника пункта пропуска «Краковец», который помог 27 мужчинам с фейковой инвалидностью выехать в Польшу — ГБР

19:22, 23 декабря 2024
Обвинительный акт относительно заместителя начальника одного из отделений пункта пропуска «Краковец» направлен в суд.
Будут судить чиновника пункта пропуска «Краковец», который помог 27 мужчинам с фейковой инвалидностью выехать в Польшу — ГБР
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Правоохранители завершили досудебное расследование заместителя начальника одного из отделений пункта пропуска «Краковец» и инспектора, которые помогли незаконно выехать за границу 27 мужчинам призывного возраста. Обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что должностное лицо помогало беспрепятственно пересечь границу гражданам с поддельными удостоверениями о ІІІ группе инвалидности.

«Он лично встречал автомобили с такими «клиентами», направлял их вне очереди в одну из свободных полос движения, забирал их паспорта и удостоверения и передавал их инспектору, не осведомленному о преступных намерениях своего начальника», — рассказали в ГБР.

Чиновник уверял, что эти лица находятся «на контроле» у высшего руководства и нужно сделать все, чтобы они как можно быстрее пересекли границу.

По его указанию инспектор не проводил надлежащую проверку документов, вносил сведения о них в базу данных лиц, имеющих законные основания для пересечения границы. После этого мужчины законно уезжали в Польшу.

ГБР отмечает, что в течение мая-июня 2024 по такой схеме за границу попали 27 граждан призывного возраста.

Заместитель начальника отделения пункта пропуска обвиняется в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Он отстранен от исполнения обязанностей и переведен на другое место службы.

Инспектор пункта пропуска, способствовавший проведению расследования, подписал соглашение о признании виновности в несанкционированном изменении информации (ч. 1, 3 ст. 362 УК Украины).

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Польша ГБР пограничники Государственная пограничная служба инвалидность граница

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