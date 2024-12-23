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Судитимуть посадовця пункту пропуску «Краківець», який допоміг 27 чоловікам з фейковою інвалідністю виїхати до Польщі — ДБР

19:22, 23 грудня 2024
Обвинувальний акт щодо заступника начальника одного з відділень пункту пропуску «Краківець» направлено до суду.
Судитимуть посадовця пункту пропуску «Краківець», який допоміг 27 чоловікам з фейковою інвалідністю виїхати до Польщі — ДБР
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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо заступника начальника одного з відділень пункту пропуску «Краківець» та інспектора, які допомогли незаконно виїхати за кордон 27 чоловікам призовного віку. Обвинувальний акт направлено до суду. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що посадовець допомагав безперешкодно перетнути кордон громадянам з підробленими посвідченнями про ІІІ групу інвалідності.

«Він особисто зустрічав автомобілі з такими «клієнтами», скеровував їх поза чергою в одну із вільних смуг руху, забирав їхні паспорти та посвідчення і передавав їх інспектору, який не був обізнаний зі злочинними намірами свого начальника», — розповіли в ДБР.

Посадовець запевняв, що ці особи перебувають «на контролі» у вищого керівництва і потрібно зробити все, аби вони якнайшвидше перетнули кордон.

За його вказівкою інспектор не проводив належної перевірки документів, вносив відомості про них до бази даних осіб, які мають законні підстави для перетину кордону. Після цього чоловіки законно виїжджали до Польщі.

ДБР зазначає, що впродовж травня-червня 2024 року за такою схемою за кордон потрапили 27 громадян призовного віку.

Заступника начальника відділення пункту пропуску обвинувачують в незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Його відсторонено від виконання обов’язків та переведено на інше місце служби.

Інспектор пункту пропуску, який сприяв проведенню розслідування, підписав угоду про визнання винуватості у несанкціонованій зміні інформації (ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

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Польща ДБР прикордонники Державна прикордонна служба інвалідність кордон

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