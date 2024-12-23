Українці обрали в Дії журі Нацвідбору на Євробачення 2025 року – хто переміг

Участь у голосування взяли 442 374 українці.

Українці обрали журі Національного відбору на Євробачення-2025. За результатами голосування, яке тривало в Дії, ними стали співачка Джамала, лідер гурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ» Сергій Танчинець та фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.

Участь у голосування взяли 442 374 українці. Проголосувати можна було лише за одного кандидата.

Джамала набрала 35,28% або 156 048 голосів, Сергій Танчинець 20,24% або 89 516 голосів, а Катерина Павленко — 11,84% або 52 359 голосів

Тепер переможці мають підписати з Суспільним угоду про членство в журі. Якщо хтось не підпише — його або її місце забере наступний за голосами кандидат.

Джамала судитиме Нацвідбір уже всьоме, Сергій Танчинець — вдруге, а Катерина Павленко пізнає щастя суддівства вперше.

Фінал Нацвідбору запланований на 8 лютого.

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