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Украинцы выбрали в Дії жюри Нацотбора на Евровидение 2025 года – кто победил

11:44, 23 декабря 2024
Участие в голосовании приняли 442 374 украинца.
Украинцы выбрали в Дії жюри Нацотбора на Евровидение 2025 года – кто победил
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Украинцы выбрали жюри Национального отбора на Евровидение-2025. По результатам голосования, которое проходило в Дії, ими стали певица Джамала, лидер группы «БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ» Сергей Танчинец и фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко.

Участие в голосовании приняли 442 374 украинца. Проголосовать можно было только за одного кандидата.

Джамала набрала 35,28% или 156 048 голосов, Сергей Танчинец 20,24% или 89 516 голосов, а Екатерина Павленко - 11,84% или 52 359 голосов.

Теперь победители должны подписать с Общественным соглашением о членстве в жюри. Если кто-то не подпишет, его или ее место заберет следующий по голосам кандидат.

Джамала будет судить Нацотбор уже в седьмой раз, Сергей Танчинец — во второй раз, а Екатерина Павленко познает счастье судейства впервые.

Финал Нацотбора запланирован на 8 февраля.

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Дия музыкальная индустрия Евровидение

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