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Більшість українців за відновлення ядерного арсеналу, але з умовами – опитування КМІС

14:40, 23 грудня 2024
На думку опитаних вплинули ризик втратити підтримку та санкції з боку Заходу.
Більшість українців за відновлення ядерного арсеналу, але з умовами – опитування КМІС
Фото: socportal.info
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Більшість українців (73%) позитивно ставляться до ідеї відновлення ядерної зброї в Україні, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 2 по 17 грудня 2024 року. Проти такої ініціативи висловилися 20%, а ще 7% не визначилися.

Однак у разі, якщо відновлення ядерного арсеналу призвело б до втрати підтримки та санкцій з боку Заходу, частка прихильників знижується до 46%, тоді як 44% виступають проти, а 10% залишаються невизначеними.

Якщо Україна мала б достатньо ресурсів для отримання ядерної зброї, навіть ціною втрати підтримки Заходу, то таку ініціативу підтримали б 58% опитаних. Водночас 33% виступили б проти, а 8% не визначилися.

Ставлення до ядерного статусу дещо різниться між регіонами. У всіх частинах України більшість підтримує відновлення арсеналу: від 61% на сході до 77% на заході. У разі втрати підтримки Заходу, але за наявності ресурсів, частка прихильників у регіонах також залишається значною: 63% на заході, 54% у центрі, 58% на півдні та 61% на сході.

У КМІС нагадують, що в 1994 році лише 30% українців підтримували ідею володіння ядерною зброєю, тоді як 50% вважали, що Україна має залишатися без’ядерною державою. Водночас ядерне питання тоді не було серед головних проблем для українців — лише 5% вважали його актуальним.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю серед 2000 респондентів віком від 18 років у регіонах, контрольованих урядом України. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9% для показників близьких до 50% і 1,3% для показників близьких до 5%. Однак у воєнний час можливе певне систематичне відхилення.

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