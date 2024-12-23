Практика судів
  1. Суд інфо

Суддю Приморського районного суду Одеси тимчасово відсторонили від правосуддя

12:02, 23 грудня 2024
ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Приморського районного суду міста Одеси Іллю Лонського.
Суддю Приморського районного суду Одеси тимчасово відсторонили від правосуддя
Джерело фото: sudreporter.org
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддя Приморського районного суду міста Одеси Ілля Лонський тимчасово відсторонений від виконання своїх обов'язків на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 23 грудня 2024 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 23 грудня 2024 року, суддю Приморського районного суду міста Одеси Лонського Іллю Володимировича відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя Одеса ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують законопроект для запобігання кадрового колапсу в судовій системі

Як констатують народні депутати, проблема по заповненню вакантних посад суддів найближчим часом не вирішиться, тому є необхідність врегулювати питання відрядження суддів в порядку тимчасового переведення.

Держава зобов’язана забезпечувати на отримання пенсійних виплат, незалежно від місця проживання особи – Верховний Суд

Соціальний захист громадян України не залежить від їх місця проживання, що гарантується принципами рівності та заборони дискримінації: Верховний Суд.

Скаржник та каральний орган в одній особі: які порушення були допущені Третьою дисциплінарною палатою ВРП у справі екс-очільника ОАСК?

У цій справі скаржник після призначення парламентом членом ВРП виступає у ролі «судді над суддями», а доповідачем є колишній прокурор – чи відповідає це висновку Консультативної ради європейських суддів щодо застосування дисциплінарної відповідальності суддів.

Верховна Рада розгляне законопроект про усунення обмежень строком відрядження судді до іншого суду

У парламенті зареєстровані два законопроекти, які стосуються регулювання порядку відрядження суддів.

Автоматична передача даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби може запрацювати вже у лютому 2025 року

Міноборони обіцяє запустити автоматичне передання даних з медичних закладів про придатність вже у лютому 2025 року.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області