Суддю Приморського районного суду Одеси тимчасово відсторонили від правосуддя

ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Приморського районного суду міста Одеси Іллю Лонського.

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Суддя Приморського районного суду міста Одеси Ілля Лонський тимчасово відсторонений від виконання своїх обов'язків на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 23 грудня 2024 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 23 грудня 2024 року, суддю Приморського районного суду міста Одеси Лонського Іллю Володимировича відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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